В Совфеде назвали главные признаки взлома аккаунта на «Госуслугах»

При взломе аккаунта на «Госуслугах» крайне важно как можно оперативнее это обнаружить и принять меры во избежание последствий. Ориентироваться следует на сигналы, которые подает система, объяснил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин

«В первую очередь стоит внимательно относиться к любым действиям, которые вы сами не совершали. Речь идет об уведомлениях о входе в личный кабинет, смене пароля, номера телефона или электронной почты, а также о привязке новых устройств», — перечислил сенатор.

Еще один тревожный сигнал – это ситуации, когда пароль вдруг перестает подходить, а в разделе «Заявления» появляются обращения или услуги, которые пользователь не оформлял. Все эти признаки говорят о том, что нужно немедленно проверить безопасность аккаунта. Если доступ к нему по-прежнему в руках владельца, то следует просмотреть историю действий в системе, отследив активные сессии и подключения, отметил Шейкин.

В некоторых случаях придется обратиться в МФЦ – например, если удаленно не получается восстановить доступ к аккаунту, с собой важно иметь паспорт и СНИЛС. Если же с этим проблем не возникло, то нужно самостоятельно войти в систему и принять меры. При обнаружении, что с аккаунта выполнялись какие-то противоправные действия, нужно обратиться в полицию, а также написать или позвонить в техподдержку портала.

«Специалисты могут заблокировать учетную запись на время проверки или помочь вам со срочной сменой пароля», — заключил сенатор.

До этого эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупредил, что мошенники начали массово обманывать россиян, которые пытаются записаться к врачу. Под этим предлогом они выманивают у них данные, которые позволяют им завладеть доступом к аккаунту на «Госуслугах». Он посоветовал установить двухфакторную аутентификацию, а также оформить самозапрет на кредиты в целях защиты.

Ранее Набиуллина назвала число россиян, оформившись самозапрет на кредиты.