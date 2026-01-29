В Новосибирске супруги «изгоняли сущность» из дочери знакомых крапивой и прутом

В Новосибирске супруги пытались «изгнать сущность» из девятилетней девочки, подвергнув ее жестоким истязаниям. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина и женщина присматривали за детьми знакомой. Полагая, что в девятилетней девочке живет некая «сущность», они в течение четырех дней истязали ребенка.

«Супруги не кормили ребенка твердой пищей, принуждали стоять на крапиве обнаженными ногами, избивали крапивой, бельевой веревкой, прутом, производя запись издевательств на камеру мобильного телефона», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, мужчина насильно влил девочке в течение короткого периода времени не менее восьми литров воды, несовершеннолетнюю госпитализировали, но спасти ее медики не смогли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвиняемую приговорили к четырем годам колонии. Ее подельник до суда не дожил. Подсудимой предстоит выплатить компенсацию родителям девочки в размере 700 тыс. рублей.

