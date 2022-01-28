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Ученые назвали нетипичный симптом COVID, который сохраняется после выздоровления

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В ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», врачи сообщили о новом, нетипичном для других штаммов симптоме заражения. Как пишет jpost.com, речь идет о мышечных болях, а именно — о боле в спине, о которой сообщают все больше пациентов с COVID-19.

Уточняется, что данные индийских и норвежских исследователей подтверждают это заявление. Предполагается, что причиной боли в спине, вероятно, являются воспалительные процессы в организме, поскольку иммунная система борется с вирусом. При этом некоторые врачи подозревают, что «омикрон» оказывает уникальное воздействие на скелетную и мышечную системы, которое проявляется в мышечном боли, однако эта теория никак не подтверждена.

«Среди пациентов с «омикроном», как правило, стало больше жалоб на боль в спине и меньше на потеряю вкуса обоняния», — отметила доктор Энн Мэри.

Опасение вызывает и тот факт, что множество больных, перенесших COVID-19, уже после выздоровления продолжают жаловаться на боли в спине. В связи с этим врачи делают вывод, что этот симптом, по всей видимости, способен сохраняться длительное время у заразившихся коронавирусом.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что первые симптомы заражения «омикрон»-штаммом — заложенность носа и обильный насморк.

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