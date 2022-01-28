В здании генконсульства Украины в Гамбурге неизвестные разбили окно

Неизвестные разбили окно в здании генконсульства Украины в Гамбурге, говорится в публикации на сайте украинского министерства иностранных дел.

«В ночь на 28 января неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар», — сообщили в министерстве.

Также там уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, генконсульство продолжило работать в штатном режиме.

Для проведения оперативного расследования и привлечение виновных к ответственности дипломаты обратились в полицию Гамбурга.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал россиянку за нападение на посольство России на Украине. По данным следствия, женщина и другие участники антироссийской акции напали на посольство, забросали камнями и другими предметами фасад здания, разбили окна, нарушив тем самым нормальный режим работы диппредставительства и причинив крупный материальный ущерб.