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Названы характерные симптомы коронавируса, которых нет при «омикроне»

Врач Водовозов заявил, что для «омикрона» нехарактерно затруднение дыхания

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы. Как отметил специалист в интервью радио Sputnik, времени для наблюдений за особенностями течения «омикрона» было пока немного, но определенные выводы уже можно было сделать.

Водолазов напомнил, что от коронавируса страдают все системы организма, но, два типичных для этого заболевания симптома редко встречаются при «омикроне».

По наблюдению специалиста, затрудненное дыхание не характерно для пациентов, заразившихся новым штаммом.

Также потеря обоняния, которая раньше считалась чуть ли не главным признаком COVID-19, тоже не входит в число распространенных жалоб пациентов.

Ранее cпециалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал, что, предположительно, новую разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный «омикрон» BA.1.

Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме. Привитым или переболевшим при положительном результате ПЦР-теста на коронавирус и отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться, измерять температуру не реже одного раза в сутки. Невакцинированным при симптомах ОРВИ или положительном результате мазка на COVID-19 необходимо позвонить в поликлинику для дистанционной консультации, в случае ухудшения состояния — вызывать скорую помощь.

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