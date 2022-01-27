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В Петербурге после медицинского обследования скончались три пациента

В Петербурге после обследования желудка в диагностическом центре погибли три пациента

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В Санкт-Петербурге после обследования желудка в диагностическом центре скончались три пациента, еще трое находятся в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно информации следствия, трагедия произошла в Городском консультативно-диагностическом центре №1, расположенном на улице Сикейроса в Выборгском районе. Пациенты которым, 23 и 25 января проводили исследование желудка, в дальнейшем были экстренно переведены в другое медучреждение, где скончались.

Кроме того, пострадали пациенты, которым с 17 по 26 января медики диагностического центра провели ряд медицинских манипуляций, в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуры Санкт-Петербурга.

В декабре прошлого года в Петербурге шестилетний ребенок умер в кресле стоматолога. Причиной смерти был назван сердечный приступ.

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