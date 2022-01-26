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Минюст вновь расширил список иноагентов еще двумя организациями

Минюст добавил в список СМИ-иноагентов ООО «ЛПНМ» и ООО издательский дом «Новая глава»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст России добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО «ЛПНМ» и ООО Издательский дом «Новая глава», следует из данных на сайте ведомства.

По словам источника ТАСС «Новая глава» и «ЛПНМ» были учреждены физлицами, которые ранее были включены в данный реестр — Григорьева А. А., Григорьев А. В. (ООО ИД «Новая глава»), Заговора М. А. (ООО «ЛПНМ»).

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — сказал собеседник агентства.

Сейчас в реестре иноагентов Минюста есть более 110 организаций и физических лиц. Согласно закону, иностранные агенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность обо всех своих доходах и расходах, а также информировать о своем статусе читателей в каждом материале на своих сайтах и в соцсетях.

14 января Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов два юрлица — ООО «Данное сообщение» и ООО «Номер семьдесят семь».

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