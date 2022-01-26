Человеческие останки нашли в доме матери пропавшей по Новгородом девочки

В доме в Новгородской области, где пропала полуторогодовалая девочка, обнаружили фрагменты костного материала — в печи. ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», — заявили в ведомстве.

Останки направлены на экспертизу.

По данным Telegram-канал SHOT, после приезда полиции мать вела себя странно — сильно нервничала, но не плакала. Они с сожителем дали полиции разные показания. Сначала они рассказали, что женщина оставила девочку одну в доме и ушла стирать в баню, а мужчина в это время находился в гостях. Потом сказали, что находились в бане вместе.

Ранее сообщалось, что семья считается неблагополучной. Пропавшая девочка является восьмым ребенком Кристины Б..

В декабре прошлого года органы опеки забрали у женщины семерых детей, их поместили в детский дом, младшую дочь оставили с матерью из-за ее маленького возраста.