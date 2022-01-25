Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вдова Градского обратилась ко всем, кто любил и уважал ее мужа 20:46
Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца»... 20:41
Представители власти встретились с фанатами «Спартака» по поводу... 20:35
Постпред Китая в ООН заявил, что у России нет планов «вторжения»... 20:19
НАТО не будет направлять на Украину свои войска 20:01
Глава НАТО заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями 19:57
Столтенберг рассказал, когда НАТО смогут передать РФ ответ на предложения... 19:56
Дочь султана Брунея вышла замуж за «красивого иностранца» 19:52
The Athletic: мы сильно недооценивали Овечкина, он бросает вызов старению 19:50
Опубликован состав сборной Канады на Олимпиаду-2022 19:39

В Петербурге объявили о коронавирусных ограничениях для детей

В Петербурге с 28 января детям запретят посещать некоторые общественные места

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Лица до 18 лет в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля не смогут посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает ТАСС.

Несовершеннолетним в Петербурге запретили посещать зоопарки, музеи, выставки, театры, цирки, концерты и аттракционов.

Под запрет попали и спортивные мероприятия: бассейны, фитнес-центры, крытые катки и другие организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта. Уточняется, что запрет не каснется центров спортивной подготовки и профессионального спорта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, показатель в 2 раза выше, чем на предыдущей неделе.

По ее словам, тенденция роста заболеваемости отмечается во всех федеральных округах страны. Также в 2,3 раза за последние две недели выросло число бессимптомных форм заражения.

Несмотря на то, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдаются во всех возрастных группах, максимальные показатели инфицирования наблюдаются среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. По данным главы кабина, в 48 российских регионах выросло число госпитализаций, при этом большая нагрузка ложится также на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал поликлиник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть