В Петербурге объявили о коронавирусных ограничениях для детей

Лица до 18 лет в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля не смогут посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает ТАСС.

Несовершеннолетним в Петербурге запретили посещать зоопарки, музеи, выставки, театры, цирки, концерты и аттракционов.

Под запрет попали и спортивные мероприятия: бассейны, фитнес-центры, крытые катки и другие организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта. Уточняется, что запрет не каснется центров спортивной подготовки и профессионального спорта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, показатель в 2 раза выше, чем на предыдущей неделе.

По ее словам, тенденция роста заболеваемости отмечается во всех федеральных округах страны. Также в 2,3 раза за последние две недели выросло число бессимптомных форм заражения.

Несмотря на то, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдаются во всех возрастных группах, максимальные показатели инфицирования наблюдаются среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. По данным главы кабина, в 48 российских регионах выросло число госпитализаций, при этом большая нагрузка ложится также на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал поликлиник.