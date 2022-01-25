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«Мы уже закупили свечи»: житель Алма-Аты рассказал о блэкауте в городе

Жители Казахстана рассказали, что готовятся к повторным отключениям электричества

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Depositphotos

Житель города Алма-Аты Николай рассказал «Газете.Ru», как возникли неожиданно массовые отключения электроэнергии.

«Я работал в офисе, и в первой половине дня отключили свет. Стал обзванивать родных и знакомых! В большей части города электричества ни у кого не было. Все остановилось. Встали автомойки, заправки, торговые центры. Это просто ужасно! Но впоследствии электричество стали подавать. Делали это поэтапно», — поделился он.

Местные жители, так или иначе, предполагают, что отключение электроэнергии может повториться — люди уже начали к этому готовиться.

«Мы уже закупили свечи и зарядили телефоны, так как говорят, что это может повториться», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в ряде стран Средней Азии, в частности, в Киргизии, Узбекистане, а также Казахстане возникли проблемы с электроэнергией, причиной стала авария.

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