Яндекс.Еда перестала добавлять пластиковые приборы в заказы

Теперь заказы клиентам сервиса по доставке еды из ресторанов Яндекс.Еда будут приезжать с вилками и ложками только в том случае, если пользователи сами укажут нужное число приборов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Это позволит заметно сократить количество пластика в заказах, чтобы он не попадал в окружающую среду, отмечается в релизе.

В этом январе Яндекс.Еда уже начала в тестовом режиме доставлять заказы без пластиковых приборов по умолчанию — это действовало в приложении сервиса для iOS. Тест показал, что в первом месяце 2022 года количество заказов без приборов выросло на 20,2 процентных пункта относительно такого же периода прошлого года. За 2022 год Еда планирует довести в приложении и на сайте долю заказов без приборов до 30% — так около 50 тонн пластика не попадет в окружающую среду.

Инициативу сервиса уже поддержали 4 тыс. ресторанов. Они будут класть пластиковые приборы только в тех случаях, когда пользователи Еды сами об этом попросят.

Нововведение касается всех видов пластиковых приборов: вилок, ложек, ножей, трубочек, мешалок для напитков, а также то, что распространяется в пластиковой упаковке: влажные салфетки, зубочистки и палочки для азиатских блюд.

Ранее сообщалось, что офисных сотрудников Яндекс.Еды отправят поработать в рестораны.