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73-летняя женщина помогла арестовать мошенника, вымогавшего деньги под видом ее внука

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Кадр из видео/CBS New York/Youtube

Пожилая жительница США помогла полицейским арестовать мошенника, пишет The Washington Post. Преступник представился ее внуком и пытался обманным путем завладеть деньгами.

Как рассказала 73-летняя Джин Эбберт, ей позвонил неизвестный мужчина и назвался ее внуком. Собеседник рассказал женщине, что попал в тюрьму, поэтому ему срочно нужны деньги на адвоката. После этого с женщиной связался другой человек, представившийся адвокатом задержанного.

Адвокат сообщил Джин, что внука могут отпустить на волю под залог в $8000 — деньги можно передать через человека, который подойдет к ее дому. Джин, понимая, что это уловка мошенников, обратилась в полицию, решив подыграть мошенникам. По ее словам, ее внуки еще слишком малы, чтобы водить машину.

Женщина пригласила мужчину приехать к ней, чтобы забрать деньги. Но мошенника у дома женщины ожидала засада. В момент, когда Джин передал ему конверт, набитый бумажными полотенцами, полиция арестовала 28-летнего Джошуа Гомеса.

Позже оказалось, что все звонки делал сам Джошуа, выдавая себя за различных людей. Комиссар полиции Патрик Райдер поблагодарил Эбберт за проявленную внимательность.

«Джин поступила умно, позвонив в полицию», — прокомментировал Патрик.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новой мошеннической схеме.

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