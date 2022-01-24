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Появилось видео, как бродячие собаки сняли ворота с петель и ворвались во двор в Башкирии

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В Башкирии бродячие собаки сумели пробраться во двор частного дома после того, как сняли ворота с петель. Видео эпизода публикует телеканал UTV в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел в городе Кумертау. Судя по записи с камер видеонаблюдения, две собаки сначала бродили около ворот дома, после чего одна из них сумела пролезть в нижний проем. У второй же с этим возникли трудности, в результате чего животное, застряв, начало вертеться и снесло ворота. Изначально у собаки это вызвало испуг, но вскоре она спокойно забежала во двор.

Новости про столкновения безнадзорных собак и людей регулярно появляются в последнюю неделю из разных регионов РФ.

Сегодня «Газета.Ru» сообщала, что в Подмосковье бродячие собаки напали на женщину и чуть не загрызли пса. До этого глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего в Забайкалье, где бродячие псы загрызли семилетнюю девочку, не решили проблему с бездомными собаками.

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