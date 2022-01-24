В Госдуме назвали условие введения локдауна при штамме «омикрон»

Локдаун в России при штамме коронавируса «омикрон» могут ввести, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня, а это меньше 15%. Такое мнение высказал в интервью URA.RU. заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет», — подчеркнул депутат.

По словам Куринного, система российского здравоохранения пока не перегружена, так как по уровню госпитализаций «омикрон» отстает от «дельта»-штамма COVID-19. Кроме того, депутат отметил, что заболевание протекает легче, с меньшим количеством осложнений и случаев летального исхода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никакие локдауны никто не обсуждает».

По данным оперштаба, в РФ за последние сутки на 3,9% по сравнению с предыдущим днем снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом заболеваемость COVID-19 растет. Так, 24 января число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 65 109, прирост составил 102,4% по сравнению с предыдущей неделей.