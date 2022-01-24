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В Москве вынесли приговор участникам «Хизб ут-Тахрир»*

Военный суд в Москве приговорил восьмерых участников «Хизб ут-Тахрир»* к тюремным срокам

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Военный суд в Москве приговорил к длительным срокам восьмерых участников ячейки запрещенной международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Два главаря и шесть активных участников 2-м Западным окружным военным судом признаны виновными <...> и приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ФСБ, осужденные вербовали жителей столичного региона в ряды международной террористической организации, а также распространяли запрещенную террористическую идеологию, содержащую призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ.

Ранее второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина одной из центральноазиатских республик бывшего СССР к 19 годам колонии строго режима за попытку взорвать этот суд в 2020 году. Следствие установило, что по приказу кураторов из «Исламского государства» (организация запрещена в России) он устроился работать на одну из строек в Подмосковье. В определенный момент он приобрел в строительном магазине ингредиенты для самодельной бомбы, собрал ее и спрятал в схрон в лесополосе, которая примыкала к дому, в котором он трудился на стройке. В ноябре 2020 года он был задержан.

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