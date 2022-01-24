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На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз

Алтайская прокуратура инициировала проверку после обнаружения раздетого ребенка на морозе

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На Алтае родители выгнали ребенка на мороз раздетым, сообщается в паблике Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте».

По информации источника, жительница алтайского села Селезнево Шелаболихинского района, проходя мимо одного из домов, услышала детский плач, а затем заметила голого, босого ребенка. Как выяснилось, такой метод «воспитания» его родители практиковали уже не раз.

Местные жители рассказали, что в семье растут трое детей и их уже дважды забирали, однако впоследствии они вновь оказывались у матери.

«У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как будто дела нет. Столько на них жалоб, ждут беды что ли, эта опека?» — возмущаются бездействием социальных служб жители села.

В связи с произошедшим прокуратура Алтайского края начала проверку, по итогу работы будет дана оценка работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родительских обязанностей.

В свою очередь в администрации Шелаболихинского района пояснили, что детей забрали из семьи и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выяснилось также, что документы на лишение родителей родительских прав находятся с августа прошлого года на рассмотрении в Каменском городском суде.

Ранее «Газета.Ru» писала о трагедии, произошедшей в Саратовской области, где женщина выгнала на мороз двух своих детей. Мальчик погиб, девочку удалось спасти.

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