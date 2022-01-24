В жилом доме в центре Петербурга произошел пожар

В жилом доме в центре Санкт-Петербурга произошел пожар площадью 300 м², сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в жилом шестиэтажном здании по адресу Лиговский проспект, 44 в Центральном районе. Загорелись чердачные помещения и мансарды.

В МЧС информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на время закрыли станцию метро «Старая Деревня» Фрунзенско-Приморской линии из-за пожара, начавшегося в помещении с кассами. Уточняется, что закрыть станцию подземки на вход и выход пришлось из-за задымления, возникшего над кассовым залом.

Спасатели справились с пожаром, локализовав его в 17:16. Спустя минуту была объявлена ликвидация открытого горения. Данных о пострадавших в результате происшествия в экстренные службы не поступало. В ликвидации пожара задействовали 35 человек личного состава.

До этого пожар произошел на комбинате детского питания в Санкт-Петербурге.

Пожар произошел в здании ФГУП «Комбинат детского питания и пищевых концентратов», расположенного на Московском проспекте, 114. По информации источника, огонь распространился на 30 кв. м. Сотрудников эвакуируют. На видео, опубликованном РЕН ТВ, видно, как из окон третьего этажа здания идет дым. На месте находятся сотрудники МЧС и полицейские.