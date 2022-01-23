Прокуратура начала проверку после смерти заключенного под Калугой

Прокуратура начала проверку после насильственной смерти осужденного медчасти исправительной колонии №3 в поселке Товарково Калужской области. Об этом сообщает РИА «Новости»

Драка произошла в ночь с 21 на 22 января. Осужденный из отряда проник в медчасть, где обнаружил пострадавшего и несколько раз ударил его. Пострадавшему оказали первую помощь, но прибывшая бригада скорой зафиксировала смерть осужденного. По предварительным данным, причиной конфликта между заключенными стала взаимная личная неприязнь.

«Виновник происшествия — четырежды судимый гражданин, с 16 лет находящийся в местах лишения свободы с краткими появлениями на свободе», — сообщил региональный омбудсмен Юрий Зельников. По его словам, нападавший отбывал срок за кражу, причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и дважды за грабеж.

По словам Зельникова, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Ранее заместитель генерального прокурора Николай Винниченко заявил, что по факту пыток заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел.

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