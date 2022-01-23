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В Госдуме предложили ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными

В Госдуме заявили об отсутствии системной работы над проблемой бездомных животных в России

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Существующую проблему бездомных животных в России необходимо решать поддержкой гражданских инициатив, в том числе приютов, а также наказанием чиновников, отвечающих за ситуацию на местах. Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя недавнюю гибель семилетней девочки в результате нападения стаи бродячих собак в Забайкалье.

«Очевидно одно: сводить счеты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно.
Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых», — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что в стране никто не занимается системной работой над этой проблемой, «пока не случится трагедия».

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак», — пояснил он.

Спикер также пообещал, совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами будет проведен анализ правоприменительной практики и выработаны предложения для разрешения проблемы.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего в Забайкалье, где бродячие псы загрызли семилетнюю девочку, не решили проблему с бездомными собаками.

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