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В колонии в Калуге начата проверка после сообщений о нарушении прав осужденных

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Прокуратура начала проверку после сообщений о нарушении прав осужденных в исправительной колонии №3 в Калужской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о возможном применении насилия в отношении заключенных.

Ситуацию контролирует прокурор Калужской области Константин Жиляков. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее заместитель генерального прокурора Николай Винниченко заявил, что по факту пыток заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел. Запрос в Генпрокуратуру отправил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

В Генпрокуратуре уточнили, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, причем три из них были возбуждены еще до размещения в интернете видео с пытками. По статье о превышении полномочий завели три дела, о дезорганизации работы исправительных учреждений — два, о халатности — одно.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиениями заключенных, которые происходили в нескольких исправительных учреждениях. Всего правозащитники получили более 100 видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

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