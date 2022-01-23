Эксперт назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками

Специалист по безопасности Олег Седов в беседе с «Российской газетой» дал советы россиянам, каких фраз следует избегать в ходе телефонного разговора, остерегаясь мошенничества.

Эксперт уточнил, что ряд российских банков уже внедрили технологию идентификации личности клиента по голосу. Между тем мошенники, пытаясь обойти ее, звонят и делают записи разговоров, чтобы затем сгенерировать аудио для банка.

По словам Седова, при поступлении звонка с незнакомого номера не стоит представляться, к примеру говорить «Да, Иванов Иван Иванович вас слушает», а если звонок принят — избегать слов «да» и «нет» и говорить короткими фразами. Он также порекомендовал при подозрении на попытку мошенничества отклонить звонок и обратиться в банк по указанному на официальном сайте или оборотной стороне банковской карты номеру.

Ранее эксперт по информационной безопасности Илья Четвертнев рассказал, как мошенники обманывали россиян в новогодние праздники.