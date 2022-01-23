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Стали известны подробности отравления семьи из Подмосковья

Брат погибшего при отравлении в подмосковном Обухово: члены семьи ели разные продукты

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Телеграм-канал «112»

Брат мужчины, скончавшегося вместе с женой в подмосковном Обухово после отравления, рассказал, что пара не употребляла спиртное и в день трагедии они и их девятилетний сын ели разные продукты, передает телеканал РЕН ТВ.

По словам мужчины, родственники в день трагедии не пили крепкого спиртного, его брат «максимум после работы мог пивка попить».

Он также отметил, что ели погибшие и их сын разные продукты, однако он вспомнил, что заметил на кухне кастрюлю рыбного супа. По версии собеседника РЕН ТВ, картошка, которую его брат брал в контейнере на работу и которая также была в супе, была продуктом, который вместе ели члены семьи.

Мужчина рассказал, что не придал значения, когда его брат не ответил на звонок, однако когда девушка брата не пришла на работу и из квартиры, где проживали его близкие, долго никто не выходил, он встревожился. Мужчина вспомнил, что, когда позднее дверь в квартиру наконец открыл девятилетний племянник, он и все жилье было буквально залито рвотой.

Все найденные продукты отправили на экспертизу. Мальчик находится в реанимации.

О трагедии в подмосковном поселке Обухово стало известно 22 января. Предполагалось, что пара скончалась после отравления неизвестным веществом. В Мособлгазе сообщили, что никаких утечек и повреждения газового оборудования в доме нет. Также озвучивалась версия пищевого отравления: в Следственном комитете посчитали, что причиной смерти могли стать купленные в магазине пирожки.

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