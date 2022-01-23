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Гинцбург оценил вероятность окончания пандемии с «омикрон»-штаммом

Гинцбург заявил, что «омикрон» не поможет выйти из пандемии коронавируса

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — объяснил он.

Гинцбург напомнил, чтобы остановить активную передачу вируса, нужно вакцинировать 75-80% населения страны. В противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм, который не будет реагировать на уже созданные вакцины.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что антитела после перенесенного «омикрона» очень слабо защищают от «дельты», поэтому с данным вариантом вируса пандемия не закончится.

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Коронавирус 2019-nCoV
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