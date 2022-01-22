Шахта «Комсомолец» в Кузбассе возобновила работу после эвакуации

В Кемеровской области возобновила работу шахта «Комсомолец», где ранее остановился вентилятор главного проветривания. О этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Ленинска-Кузнецкого.

«Все в порядке. Все в рабочем режиме, все нормально, работает шахта в полном объеме», — заявили в службе.

Ранее сообщалось, что работа шахты «Комсомолец» была приостановлена, на поверхность выведены 56 шахтеров.

В начале текущего года президент России Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах после трагедии на «Листвяжной».

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.