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Вирусолог рассказал о «тюнингованной» версии коронавируса

Вирусолог Никифоров: на развитие коронавируса могли повлиять искусственно

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Ted S. Warren/AP

Изначально коронавирус появился от летучей мыши, но в дальнейшем на его развитие могли повлиять искусственно. Такое мнение выразил радиостанции «Говорит Москва» главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Виктор Никифоров.

«Конечно, вирус исходно природный, от летучей мыши. Но к нему умелые ручки очень даже приложены. Ему, так скажем, показали направление, в котором он должен работать, отнюдь не в сторону летучих мышей. Доказательство тому — 12 нуклеозидов, которые кодируют всем известную петлю, расщепляемую фурином, то есть S-белок, с которым все носятся, которого у обычного природного коронавируса отродясь не было. Для вируса летучих мышей такая штука не нужна. А природная мутация — вероятность существует. Если вы посадите 10 тысяч обезьян перед компьютером, есть вероятность, что они напечатают «Войну и мир», — пояснил специалист.

По его словам, коронавирус отличается поведением от большинства изученных вирусов, что может приводить к ошибочным прогнозам по пандемии.

«Именно по тому, как он себя ведет, это наталкивает на мысль [о вмешательстве человека в происхождение коронавируса — прим. ГМ]. Я отнюдь не сумасшедший, но у инфекции есть логика поведения, как и у всего живого. Этот коронавирус этой логике не подчиняется. Он ведет себя не так. Мы исходили из представлений классической эпидемиологии, которая всегда имела дело с природными вирусами. Это творение доработанное. Знаете, как дамы бывают тюнинговые, ну вот то же самое — вроде коронавирус, а вроде к нему что-то приделали», — сказал Никифоров.

В декабре 2021 года вирусолог Константин Чумаков заявил, что не исключает возможности искусственного происхождения штамма коронавируса «омикрон». Он выразил мнение, что к «созданию» этой мутации коронавируса могут быть причастны английские специалисты, которые «решили прекратить пандемию». По его словам, англичане собрали все мутации, которые уже были известны и которые встречались в этом вирусе спонтанно, когда он эволюционировал.

В ответ на это академик РАН Виталий Зверев сказал, он не уверен в искусственном происхождении штамма, так как такие варианты образуются и в природе. Позднее и сам Чумаков назвал эту версию конспирологической.

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