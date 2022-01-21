В Челябинске задержали мальчика, планировавшего взрыв в школе

Полицейские задержали в Челябинске школьника, самостоятельно изготовившего пиротехнику и планировавшего ее взорвать в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Челябинске школьник сделал пиротехническое изделие и принес его в школу, где планировал взорвать», — рассказал источник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, мальчик собирал взрывчатые устройства больше года, и мама — сотрудница детского сада — поддерживала его хобби. Она считает его изобретателем.

Мальчика характеризуют как тихого и спокойного. Свое увлечение взрывчаткой он объяснял желанием в будущем работать в этой сфере. Взрывчатые вещества он якобы собирал по инструкциям в интернете.

Занятия во всех школах Челябинска отменили 20 января из-за сообщений о «минировании». Впоследствии все сообщения оказались ложными.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.