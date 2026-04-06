Найдена неизвестная картина Ван Гога

В Венгрии могли найти неизвестную картину Винсента Ван Гога (1853-1890). Об этом сообщило издание Blikk со ссылкой на венгерского искусствоведа Жофию Вегвари.

Специалисты нашли версию картины «Танцевальный зал в Арле» (1988) в Будапеште во время изучения нескольких работ, переданных на экспертизу иностранным коллекционером. Оригинал картины хранится в Париже в музее Орсе.

20 лет возглавляющая Лабораторию изучения живописи в Будапеште Вегвари полагает, что на основе анализа красок, холста, грунтовки и других материалов может быть сделан вывод о том, что картина была создана в период с 1885 по 1890 год и ее автором действительно мог быть Ван Гог.

Она отметила, что художники нередко создают несколько произведений на одну и ту же тему, и Винсент неоднократно упоминал о такой практике в своих письмах младшему брату Тео.

«Возможно, подобное произошло и с этой картиной. Ее изучение продолжается», — сказала она.

Blikk называет находку потенциально одним из самых интересных художественных открытий ХХI века.

Ранее в Нидерландах женщина нашла в своем доме 35 гравюр Рембрандта.