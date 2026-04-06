Пьяная россиянка вонзила в сожителя нож из-за замечания

В Амурской области женщина обиделась на сожителя и ударила его ножом

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Свободного, обвиняемой в нападении на сожителя. Об этом сообщает СУ СК по Амурской области.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля 2026 года. Женщина вернулась домой пьяной. Сожитель стал высказывать ей претензии по поводу позднего возвращения и состояния опьянения. Между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта обвиняемая схватила нож и ударила мужчину, повредив артерию и вену. Пострадавшего спасти не удалось. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

