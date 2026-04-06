Москвич протащил гаишника по асфальту, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как водитель на скорости протащил гаишника по асфальту

В Москве водитель протащил сотрудника ДПС по асфальту после отказа предоставить документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

При проверке нарушитель резко нажал на газ, пытаясь скрыться. Инспектор схватил его за плечо, но водитель не остановился и на большой скорости протащил сотрудника по дороге. В результате гаишник получил травмы.

Выяснилось, что водитель оставил свой автомобиль на АЗС на МКАД, доехал на такси до поселка Мирный Люберецкого района, а после пересел на другую машину, с которой снял номера.

От проверки на состояние опьянения водитель отказался. Ранее автомобилиста уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, в отношении задержанного составили протоколы об административных правонарушениях.

