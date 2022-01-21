Стали известны подробности происшествия с участием полковника в Подмосковье

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РЕН ТВ: в Подмосковье полковник выстрелил в голову жене

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Московской области в городе Подольск, по предварительным данным, полковник выстрелил в голову своей жене из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, мужчина ранил супругу случайно.

Предварительно, начальник 3-го отдела Управления организации охраны общественного порядка МВД России Алексей Кулдошин решил почистить оружие.

Однако когда полковник чистил оружие, травматический пистолет якобы внезапно выстрелил в затылок женщине.

Как уточняет Telegram-канал Baza, теща Кулдошина уверена, что перед выстрелом слышала, как дочь скандалит с мужем.

Сама пострадавшая жена тоже работает в полиции.

Полковник был задержан, его доставили в Следственный комитет. Раненая супруга в больнице.

Ранее в Москве полковник в отставке открыл огонь по хулиганам, напавшим на его жену.

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