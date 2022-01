Часы Судного дня показывают сто секунд до ядерной полуночи

Стрелки так называемых часов Судного дня в 2022 году остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, что означает гибель человечества в глобальной катастрофе. Об этом сообщается на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Прошлогодняя смена руководства в Соединенных Штатах вселила надежду на то, что то, что казалось глобальной гонкой к катастрофе, может быть остановлено и — при возобновлении участия США — даже обращено вспять <...> Тем не менее одной лишь смены руководства США оказалось недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые давно формировались и сохранялись на горизонте угроз в 2021 году», — заявили в организации.

В сообщении отмечается, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, и при этом все три страны предпринимают ряд усилий по ядерной модернизации и расширению, а также разработке гиперзвуковых ракет.

«Если не сдержать эти усилия, они могут стать началом новой опасной гонки ядерных вооружений. Другие ядерные опасения, в том числе неограниченная ядерная и ракетная экспансия Северной Кореи и (пока) безуспешные попытки возродить ядерную сделку с Ираном, усугубляют растущую опасность. Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность», — пояснили в организации.

Стрелки символических часов Судного дня остаются на одной и той же отметке третий год подряд.

Часы Судного дня впервые разместили на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, указывает на напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В начале 2020 года стрелки часов были переведены вперед, на 23.58 и 20 секунд. Ученые отметили, что такое положение стрелок является самым близким к «полуночи» с момента создания проекта.