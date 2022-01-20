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Венгрия решила производить «Спутник V»

Глава МИД Венгрии: необходимо как можно скорее договориться с РФ о производстве «Спутника V»

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Reuters

Венгрия планирует в кратчайшие сроки договориться с Россией о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих предприятиях. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС.

«Мы сейчас строим наш государственный завод по производству вакцин, который начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве «Спутника V», и мы уже начали переговоры [по этому вопросу]», — сказал дипломат.

Он добавил, что российский препарат очень хорошо зарекомендовал себя в республике, где им привились уже почти миллион человек.

В конце ноября прошлого года в Венгрии опубликовали результаты исследования нескольких вакцин от коронавирусной инфекции. Выяснилось, что «Спутник V» показал наилучшую эффективность в профилактике смертей от COVID-19 по сравнению с препаратами AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует приехать в Россию 1 февраля.

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