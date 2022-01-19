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Ученые рассчитали риск повторного заражения «омикроном»

В Британии определили, что риск повторного заражения с «омикроном» в 16 раз выше, чем с «дельтой»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма «омикрон» в Британии был в 16 раз выше, чем во время «дельты», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальной статистической службы Великобритании.

Ученые исследовали данные в период доминирования «омикрона» с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года и пришли к выводу, что люди, вакцинированные и ревакцинированные против коронавируса любым препаратом, реже оказывались COVID-положительными, чем непривитые.

«Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем до этого», — говорится в сообщении статбюро Британии.

Результаты исследования показали, что в период с 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года непривитые против коронавируса люди приблизительно в 2 раза чаще повторно заражались COVID-19, чем полностью привитые.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что люди по всему миру стали заражаться коронавирусом на 20% чаще. За семь дней (с 10 по 16 января) заразились больше 18 млн человек. Увеличилась и смертность среди больных, за неделю она поднялась на 4%. Заболеваемость в мире растет рекордными темпами с начала января. ВОЗ ожидает, что в ближайшее время число новых зараженных и смертность продолжат увеличиваться. Подробнее читайте в материале «Газеты.RU».

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Коронавирус 2019-nCoV
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