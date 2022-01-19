Жена подала в суд на мужа из-за прививки от COVID-19 их сыну

Жительница Малайзии подает в суд на своего мужа и министерство здравоохранения, сообщает World of Buzz. Поводом для иска стала прививка от коронавируса, которую втайне от женщины сделали ее сыну.

Как рассказала женщина, она была категорически против, чтобы ее сыну делали вакцину от COVID-19. Однако муж такую позицию не поддерживает, поэтому решил обхитрить супругу. Вместе с их сыном он пришел в больницу, где подростку сделали укол.

Кроме того, мужчина опубликовал в соцсетях фотографии с ребенком из больницы, которые и увидела женщина. Она приняла незамедлительные меры и связалась с медсестрой, делавшей прививку, чтобы получить более подробную информацию.

Впрочем, мать этим не ограничилась. Она сообщила, что планирует подать в суд на министерство здравоохранения Малайзии, клинику и мужа из-за того, что ее не поставили в известность о проведенной процедуре. Правда, супруга эта новость не беспокоит.

«Я привел своего ребенка на вакцинацию, и я не боюсь своей жены. Больше переживаю, что мы можем пропустить вторую прививку», — рассказал мужчина.

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