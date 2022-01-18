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Врач назвал допустимый способ употребления алкоголя во время купаний на Крещение

Нарколог Шуров: употреблять алкоголь во время крещенских купаний можно только наружно

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Павел Лисицын/РИА Новости

Единственный допустимый способ употребления алкоголя во время крещенских купаний — это наружный, в виде обтирания и примочек для разогрева. Об этом в беседе с Life.ru рассказал нарколог Василий Шуров.

Специалист напомнил, что алкоголь вначале расширяет сосуды, а затем резко спазмирует их, в результате чего у человека нарушается координация.

«И если это большой холод или ледяная вода, то вероятность переохлаждения и даже рефлекторной остановки сердца существенно выше», — объяснил Шуров.

Врач также добавил, что даже если употребить алкоголь после купания, это все равно создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для людей, имеющих алкогольную зависимость, первая доза может стать стартовой и привести к тому, что человек уйдет в запой.

В ночь на 19 января православные христиане традиционно будут праздновать Крещение Господне, приняв участие в крещенских купаниях.

Ранее иммунолог Владимир Болибок предупредил о смертельном риске крещенских купаний.

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