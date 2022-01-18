Вирусолог предупредил о заражении «омикроном» большинства россиян

Вирусолог Александр Лукашев заявил, что в ближайшие две недели большинство жителей России заразятся штаммом коронавируса «омикрон». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся [с «омикрон»-штаммом — прим.], будут под риском заражения», — сказал специалист.

По его словам, пока сложно предугадать, вытеснит ли «омикрон» другие штаммы, и появятся ли новые. Лукашев выразил мнение, что через месяц «омикрон»-штамм распространится по всему миру.

«Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идет гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать», — подчеркнул вирусолог.

При этом он отметил, что локдауны вряд ли уже помогут предотвратить распространение этого штамма. По словам врача, сейчас многие россияне находятся на стадии инкубационного периода, симптомы проявятся в ближайшее время, отметил вирусолог.

Ранее сообщалось, что заразившийся «омикроном» врач сравнил штамм с другими видами коронавируса.