Назвавший себя «царем и богом» мужчина показал, как убил младенца в Кисловодске

Мужчина, который подозревается в убийстве младенца в Кисловодске, показал во время следственного эксперимента, как совершил преступление. Соответствующее видео опубликовал в своем YouTube-канале Следственный комитет РФ.

СУ СК России по Ставропольскому краю также сообщает, что 54-летний мужчина был заключен под стражу. В отношении него назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

15 января стало известно, что на лестничной клетке общежития в Кисловодске было найдено тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями. Еще утром мама привела его к няне, которой не оказалось дома — ребенка оставили ее сожителю. По имеющейся информации, он выпил и зарезал подопечного. Соседка рассказала, что слышала «истерический крик» ребенка.

По подозрению в убийстве младенца сожитель няни был задержан. Мужчина находился в неадекватном состоянии и попытался скрыться.

В ходе задержания подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог и должен был это сделать».