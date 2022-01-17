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Разработанную в МГУ вакцину против COVID-19 протестируют в институте Минобороны

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Пресс-служба МГУ имени М.В.Ломоносова сообщила, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 НЦИИ МО РФ) пройдут доклинические исследования вакцины от коронавируса, которая разрабатывается специалистами вуза при участии РАН.

Отмечается, вакцину начали создавать в 2020 году на биологическом факультете МГУ.

«Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека – один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции», — отметили на сайте университета.

Как утверждается, в случае успеха специалисты смогут использовать такую «универсальную платформу» при разработке новых вакцин против разных инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», рассматривают вариант создания новой вакцины от коронавируса на основе индийского штамма «дельта» и распространившегося из ЮАР «омикрона».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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