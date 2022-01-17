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В Екатеринбурге аварийная бригада перебинтовала протекающую трубу

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В одном из многоквартирных домов Екатеринбурга аварийная бригада устранила течь, обмотав трубу медицинским бинтом. Об этом пишет местное издание Е1.

Речь идет о подъезде дома по адресу ул. Калинина, 69. Жители были возмущены таким «ремонтом».

«Забинтовали трубу. Обычным бинтом. Течь не перестало. Позвонили вновь в диспетчерскую узнать, что с нашей заявкой и был ли кто-то на месте. Диспетчер ответил: «Заявку отработали, протечку устранили», — заявила очевидец.

Женщина опасается, что трубу может прорвать, когда кто-то из жильцов будет проходить мимо. Она призвала управляющую компанию обратить внимание на инцидент.

Ранее стало известно, что на Урале семья вернулась с новогодних каникул и «потеряла» квартиру. Пока хозяев не было дома, в доме прорвало канализацию.

За время отсутствия жильцов едкий запах пропитал квартиру, жидкость из канализации скопилась в уборной и в коридоре под ламинатом, часть стен испачкана. Женщина планирует судиться с управляющей компанией, при этом пока не знает, где будет жить с детьми и домашнем питомцем — «в доме буквально невозможно находиться».

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