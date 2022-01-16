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Половина январской нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе

Центр погоды «Фобос»: до 25 мм осадков выпадет в Москве на следующей неделе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В центре погоды «Фобос» заявили, что на следующей неделе в Москве ожидаются Крещенские морозы и обильные осадки. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

В публикации отмечается, что с утра понедельника, 17 января, в столицу придет мощный североатлантический циклон, который обрушит на Москву снегопады средней интенсивности и метели.

Уже во вторник ожидается усиление снега – до 7мм, а сугробы подрастут с 32 до 37 см.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные! <…> Ветер будет задувать с севера, по скорости 4-9 м/с. В Москве воздух остынет до -10…-12°С, по области: на юге и востоке -7…-12°C, на западе и севере до -12…-17°C, в самых северных районах Подмосковья до -20°C, но в ощущениях, из-за северного ветра, будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее», — говорится в публикации.

Синоптики спрогнозировали, что во второй половине следующей недели будет более снежно, чем в первой. Ночные морозы будут держаться в диапазоне -7…-12°C, днем от -2 до -7°C. Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20-25 мм, что около половины всей январской нормы.

Ранее кардиологи Британского фонда сердца выяснили, что в холодную погоду риск спазма сосудов, скачков артериального давления и сердечных приступов повышается.

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