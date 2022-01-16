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Один человек погиб при пожаре в ресторане в центре Москвы

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ВГТРК

Один человек погиб во время пожара в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1. К сожалению, в результате пожара пострадало два человека, из них один человек погиб», — говорится в сообщении.

В 4:32 пожар был полностью ликвидирован, отметили в МЧС.

Ранее шесть человек были ранены в Улан-Удэ в Бурятии в результате возгорания и взрыва на заправке, пострадавших доставили в больницу.

Вероятной причиной происшествия мог стать взрыв автомобиля, перевозившего газовые баллоны. После взрыва огонь перекинулся на административное здание заправочной станции.

Для ликвидации последствий инцидента задействовали семь единиц техники и 26 человек личного состава. На тушение открытого горения у спасателей ушло около получаса. Площадь пожара составила 40 кв.м.

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