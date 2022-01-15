Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Итальянский журналист заявил, что «Дженоа» арендовала Миранчука до конца... 20:36
Появилось видео массовой драки в центре Петербурга 20:34
США объявили угрозу цунами на западном побережье из-за вулкана в Королевстве... 20:18
Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии 20:08
Стало известно, когда миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана 19:51
Биатлонист Логинов прокомментировал победу в эстафете на этапе КМ... 19:41
Генсек ОДКБ рассказал о террористах в Казахстане 19:41
Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники 19:35
На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 метра 19:29
Жулин отреагировал на победу Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы 19:29

В ОДКБ заявили, что на миротворцев в Казахстане не нападали

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Ситуация в Казахстане после протестов и беспорядков выправляется, но руководству страны предстоит еще много работы. Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, сообщает РИА «Новости».

«Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, это будет не совсем правильно. Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», — сказал Зась.

Он также отметил, что нападений на миротворцев ОДКБ в Казахстане не было, а возможности серьезных столкновений пресекались.

«Были разные ситуации, но какие-то серьезные столкновения пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», — сказал Зась.

Генсек организации подчеркнул при этом, что действия миротворческих сил соответствовали правовому полю, и обращение президента Казахстана к ней было обоснованным.

«Сомнений (среди стран ОДКБ – прим. «Газета.Ru») я не встречал. Все понимали, что это обращение президента Казахстана обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану», — пояснил он.

Ранее 15 января на аэродром Северный в городе Иваново прибыли все десять самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ. После торжеств и разгрузки бронемашин они вернутся в пункты своей постоянной дислокации.

Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался 13 января, перед этим президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии миротворцев. Домой вернулись также военнослужащие из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть