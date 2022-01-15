В ОДКБ заявили, что на миротворцев в Казахстане не нападали

Ситуация в Казахстане после протестов и беспорядков выправляется, но руководству страны предстоит еще много работы. Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, сообщает РИА «Новости».

«Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, это будет не совсем правильно. Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», — сказал Зась.

Он также отметил, что нападений на миротворцев ОДКБ в Казахстане не было, а возможности серьезных столкновений пресекались.

«Были разные ситуации, но какие-то серьезные столкновения пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», — сказал Зась.

Генсек организации подчеркнул при этом, что действия миротворческих сил соответствовали правовому полю, и обращение президента Казахстана к ней было обоснованным.

«Сомнений (среди стран ОДКБ – прим. «Газета.Ru») я не встречал. Все понимали, что это обращение президента Казахстана обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану», — пояснил он.

Ранее 15 января на аэродром Северный в городе Иваново прибыли все десять самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ. После торжеств и разгрузки бронемашин они вернутся в пункты своей постоянной дислокации.

Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался 13 января, перед этим президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии миротворцев. Домой вернулись также военнослужащие из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.