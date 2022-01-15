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На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 метра

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Цунами высотой около 1,2 метра зафиксировали на побережье островов Амами, расположенных на юго-западе Японии, сообщает телеканал NHK.

Данные о возможном ущербе в настоящее время не приводятся. По информации национального метеорологического управления Японии, на эти острова может обрушиться волна высотой до 3 метров.

Улицы Японии заполонил звук сирен. Местные власти просят жителей покинуть прибрежные зоны из-за шторма. Согласно сообщениям в социальных сетях, начали эвакуацию.

Ранее угроза цунами была объявлена на Курильских островах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай вблизи островов Тонга.

Накануне сообщалось, что власти Тонги, островного государства в Тихом океане, эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI, из королевского дворца в столице страны Нукуалофе из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай. Извержение вулкана стало самым крупным с декабря. Предупреждения о возможности возникновения цунами также были распространены для некоторых районов Новой Зеландии, Австралии и ряда островов Тихого океана.

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