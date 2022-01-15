На Курилах объявлена угроза цунами

Угроза цунами объявлена на Курильских островах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы населению и территории России нет.

В Японии также объявлена угроза цунами высотой до трех метров. По информации главного метеорологического управления страны, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что власти Тонги, островного государства в Тихом океане, эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI, из королевского дворца в столице страны Нукуалофе из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай. Уточняется, что извержение вулкана стало самым крупным с декабря.

Предупреждения о возможности возникновения цунами также были распространены для некоторых районов Новой Зеландии, Австралии и ряда островов Тихого океана.