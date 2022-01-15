В РПЦ посоветовали не совершать крещенских купаний из-за пандемии

В Русской православной церкви посоветовали не совершать крещенских купаний в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — посоветовал священнослужитель.

Он напомнил, что коронавирус до сих пор циркулирует в России, и врачи предупреждают о вспышке нового штамма — «омикрона».

Митрополит порекомендовал до новой эпидемии сделать прививку.

Ранее стало известно, что жители Магнитогорска без прививки от коронавируса не смогут принять участие в крещенских купаниях в проруби. В пресс-службе мэрии города сообщили, что вход в помещения для переодевания будут охранять сотрудники полиции. Всего для горожан будет организовано три купели.

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