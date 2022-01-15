Стали известны подробности гибели полуторагодовалого ребенка в Кисловодске

Няня полуторагодовалого ребенка, которого ранее обнаружили со множественными ножевыми ранениями в одном из домов Кисловодска, была ранее судима за кражу и жила под чужим именем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что девушка проживала в одном доме с 54-летним мужчиной, которого задержали по подозрению в убийстве младенца.

По словам женщины, подозреваемый Вячеслав Сербин страдал от эпилепсии. Накануне он ушел из дома, о его местонахождении не было известно. Сосед помог найти мужчину и привез его домой. Скрябин был агрессивным, ругался и кричал, рассказала девушка. Она испугалась состояния друга и переночевала у соседа.

Утром маленького мальчика привезли к няне. Ребенка с матерью встретил в подъезде Вячеслав, который предложил отвезти малыша к подруге.

«Мужчина ранее всегда был добр к мальчику, поэтому мать отдала малыша Сербину прямо на лестничной клетке и ушла на работу. Спустя некоторое время младенца нашли там же с девятью ножевыми», — говорится в сообщении.

Задержали Сербина на другом конце города утром 15 декабря, в квартире его матери. Мужчина находился в неадекватном состоянии и попытался скрыться.

В ходе задержания подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог и должен был это сделать».