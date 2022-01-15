В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке

Житель украинской столицы выгуливал на поводке голубя во дворе многоэтажки. Прохожие сняли все на видео, сообщает 24tv.ua.

На записи видно, что птица тянет хозяина, и у него натягивается поводок в руках. Некоторые пользователи предположили, что голубь является декоративным, но большинство разглядели именно живую птицу. Помимо того, очевидцы пришли к выводу, что голубь привык к подобным прогулкам, так как вел себя совершенно спокойно.

Ранее полицейские из Перу с помощью дрона помогли голубю, застрявшему в проводах, снова оказаться на свободе. Подлетев к кабелю, дрон перерезал его в нужном месте — голубь был спасен. На земле уставшую птицу подобрали люди, которые посадили ее в клетку и отнесли в приют для бездомных животных, где пернатого осмотрел ветеринар.

До этого в США 100 почтовых голубей выпали из грузовика и перекрыли движение по шоссе. Птицы не пострадали, но устроились на ночлег прямо на дороге, пока их не напугали яркие огни автомобилей.