В Роспотребнадзоре предупредили об антителах-мусорщиках после COVID-19

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила в разговоре с РИА «Новости», что коронавирусная инфекция может вызвать аутоиммунную реакцию связанную с антителами-мусорщиками.

Эти антитела очищают организм от мертвых клеток.

«Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — начала Руженцова.

При значительном поражении тканей могут начать вырабатываться антитела, атакующие и мертвые и живые клетки, предупредила специалист.

Однако пока нет информации о том, что COVID-19 вызывает повышения таких антител, отметила она.

Ранее американские ученые обнаружили иммунную клетку, которая может использоваться для лечения сарбековирусов – семейства, которое включает SARS-CoV-2 и его штаммы.