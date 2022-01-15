Новая коллекция Burberry напомнила жителям Кавказа дагестанских бабушек

Кавказские стилисты сравнили новую коллекцию одежды британского бренда Burberry с нарядами дагестанских бабушек, в которых они торгуют на рынке. Об этом сообщают «Известия».

Все началось с того, что россияне, живущие в кавказских регионах, начали оставлять комментарии под фотографиями, которые модный дом опубликовал в Instagram.

«На наших бабушек похожа? Очень, да многие женщины у нас в Дагестане примерно так и ходят, в основном сельские», — написала Земфира Магомедова.

Журналист «Известий» поговорил с известными на Кавказе блогером Марьям Горянкой и стилистом Марьям Амирбековой. Эксперты заявили, что британские модельеры испортили образы пенсионерок Дагестана. Горянка указала на непрофессионально повязанные платки.

«Какой дать совет лондонским стилистам? Во-первых, не портить пропорции лица, не обрезать лоб и не делать такую высокую непропорциональную голове дулю. Вариант, который я увидела на фотографии, у нас был актуален в 90-х годах», — добавила Амирбекова.

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