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Российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам

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Российские компании в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого поступили в «Газету.Ru».

Так, подобные предложения доводилось получать 46% россиян, однако соглашались на них лишь 15%.

Приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за последний год 38% работодателей. По сравнению с доковидным 2019 годом, практика предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в полтора раза более распространенной: рынок труда сегодня на стороне соискателя. Год назад о таком опыте сообщали в каждой третьей компании.

Судя по комментариям, в числе причин повторных «офферов» — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы в компании.

Предложение вернуться на работу после увольнения доводилось получать 46% россиян: 31% отказывался от подобного «оффера», 15% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за маленькой зарплаты (30%), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%).

На последнее место работы, с которого уволились, согласился бы вернуться каждый четвертый россиянин (25%). Возобновить трудовые отношения с бывшим работодателем может мотивировать в первую очередь зарплата (в этом признались 55% опрошенных). В числе других факторов — улучшение условий труда (8%), смена руководства (7%), повышение в должности (5%) и возможность работы в старом коллективе (3%).

Наиболее лояльны идее возврата в ту компанию, из которой иже доводилось увольняться, россияне старше 45 лет: 19% уже имеют подобный опыт, каждый третий не отказался бы вернуться к предыдущему работодателю.

В опросе приняли участие работодатели и представители экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что россияне считают, что МРОТ должен быть в 2,5 раза выше.

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